POL-HR: Neukirchen - Scheunenbrand --FOLGEMELDUNG--

Homberg (ots)

Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 26.09.2024:

Neukirchen

Scheunenbrand

Tatzeit: Mittwoch, 25.09.2024, 22:05 Uhr

-FOLGEMELDUNG-

Wir berichteten unter: http://presseportal.de/blaulicht/pm/44143/5873114

Am Mittwochabend waren Feuerwehr, Rettungskräfte und Polizei im Einsatz, da in einer Scheune am Mühlberg in Neukirchen-Riebelsdorf ein Feuer ausgebrochen war.

Vor Ort waren alle Wehren der Stadt Neukirchen im Einsatz sowie die Feuerwehr Schwalmstadt mit Drehleiter und Tanklöschfahrzeug. Die Feuerwehr konnten aufgrund ihres schnellen und professionellen Einschreitens ein Übergreifen des Feuers auf das angrenzende Wohnhaus weitestgehend verhindern. In der Scheune befanden sich zur Einsatzzeit circa 90 Rundstrohballen sowie ein Pkw. Die Löscharbeiten erstreckten sich bis in den heutigen Nachmittag hinein. Da die Gebäudereste nicht mehr die nötige Statik aufwiesen, kamen auch Einsatzkräfte des Technischen Hilfswerkes mit schwerem Gerät zum Einsatz.

Nach aktuellem Erkenntnisstand wurden keine Personen durch den Vorfall verletzt. Der Sachschaden liegt nach ersten Schätzungen im mittleren sechsstelligen Bereich.

Die Brandursachenermittler der Kriminalpolizei Homberg haben ihre Arbeit am Einsatzort aufgenommen. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Aufgrund der oben geschilderten starken Veränderungen des Brandortes gestalten sich die Ermittlungen derzeit schwierig, sodass aktuell keine Angaben zur Brandursache getätigt werden können.

Hinweise bitte unter der Telefonnummer 05681/774-0.

Jens Breitenbach, PHK -Pressesprecher-

