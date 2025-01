Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Heidenheim - Schmorbrand im Keller

Am frühen Freitagmorgen rückten Einsatzkräfte zu einem Wohnhaus in der Heidenheimer Innenstadt aus.

Ulm (ots)

Gegen 2.30 Uhr rückte die Einsatzkräfte zu einem Brand in der Clichystraße aus. Dort kam es im Keller eines Wohnhauses zu einem Schmorbrand. Der Brand ging bereits vor dem Eintreffen der Feuerwehr von selbst wieder aus. Alle 14 Bewohner verließen das Gebäude und brachten sich in Sicherheit. Ein 24-jährigen Bewohner wurde mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung vorsorglich in eine Klinik gebracht. Die Polizei Heidenheim hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Den ersten Erkenntnissen zufolge geriet wohl ein Bügelbrett in Brand, das im Heizraum gegen den Heizkessel gelehnt war. Das Gebäude blieb bewohnbar. Die Schadenshöhe muss noch ermittelt werden.

++++0011329

Thomas Hagel, Polizeipräsidium Ulm, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell