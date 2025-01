Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Laupheim - Unfallverursacher flüchtet - Ein Unfallverursacher ist am Sonntagmorgen in Laupheim weitergefahren, die Polizei sucht Zeugen.

Ulm (ots)

Gegen 08:00 Uhr befuhr ein 30-Jähriger mit seinem Mazda die L 259 von Rißtissen kommend in Richtung Laupheim. Auf Höhe der Abzweigung Neue Welt musste der Mann einem entgegen kommenden Fahrzeug ausweichen, da dieses viel zu weit links fuhr. Auf Grund der Witterungsverhältnisse verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug, kam nach links in den Grünstreifen und krachte gegen einen Baum. Dabei wurde er leicht verletzt. An seinem Mazda entstand Sachschaden in Höhe von etwa 16.000 Euro. Der entgegen kommende Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Bei dem Fahrzeug handelte es sich um einen hellen Pkw. Das Polizeirevier Laupheim nahm den Unfall auf und sucht nach Zeugen. Diese sollen sich unter der Telefonnummer 07392/96300 melden.

