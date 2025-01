Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Stafflangen - Schwerverletzte nach Überschlag - Zwei Schwerverletzte sind das Ergebnis eines Unfalles am Sonntag bei Stafflangen

Ulm (ots)

Gegen 23:05 Uhr befuhr die 20-jährige Unfallverursacherin mit ihrem Peugeot 308 die L 280 in Richtung Bad Buchau. Mit im Fahrzeug war ihr 18-jähriger Beifahrer. Auf Höhe von Stafflangen verlor die junge Frau auf Grund nicht angepasster Geschwindigkeit in Verbindung mit überfrierender Nässe die Kontrolle über ihren Kleinwagen. Sie kam nach links von der Fahrbahn ab, touchierte zunächst zwei Leitpfosten und Verkehrszeichen. In der Folge überfuhr sie auf Höhe der Kreuzung Kleinstafflangen den Bordstein, geriet auf den Gehweg und schanzte in ein angrenzendes Feld. Dort kollidierte der Peugeot der 20-Jährigen seitlich mit einem Baum und überschlug sich. Das Auto blieb auf dem Dach liegen. Die junge Frau wurde dabei eingeklemmt und musste von der Feuerwehr aus dem Fahrzeug gerettet werden. Sowohl sie als auch ihr 18-jähriger Beifahrer wurden bei dem Unfall schwer verletzt. Beide kamen mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus. Am Peugeot entstand Totalschaden in Höhe von etwa 36.000 Euro. Der Verkehrsdienst Laupheim war vor Ort und nahm den Unfall auf.

