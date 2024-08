Polizei Mettmann

POL-ME: 18-Jährige auf Nachhauseweg sexuell genötigt - die Polizei bittet um Hinweise - Ratingen - 2408072

Bild-Infos

Download

Mettmann (ots)

Am Sonntagmorgen, 18. August 2024, kam es in Ratingen zu einem sexuellen Übergriff. Ein bislang unbekannter Mann berührte eine 18-jährige Ratingerin auf schamverletzende Weise. Die Polizei bittet um Hinweise zu dem Täter.

Das war nach ersten Erkenntnissen geschehen:

Gegen 5 Uhr fuhr die Ratingerin mit der U-Bahn-Linie U72 aus Düsseldorf nach Ratingen. Als sie an der Haltestelle "Felderhof" ausstieg und über die Brücke in Höhe des Niederbeckwegs ging, wurde sie plötzlich von einem ihr unbekannten Mann in schamverletzender Weise angesprochen. Der Mann kam der 18-Jährigen daraufhin immer näher und berührte sie unsittlich. Bei dem Versuch, sich vom Täter zu entfernen, stürzte die Ratingerin zu Boden. Der Täter entfernte sich in unbekannte Richtung.

Der Täter kann wie folgt beschrieben werden:

- 20 bis 25 Jahre alt - circa 1,75 Meter groß - schwarze Haare mit Mittelscheitel - asiatisches Erscheinungsbild - normale Statur - trug ein T-Shirt und eine Hose

Die Polizei fragt: Wer hat den Vorfall in Höhe der Brücke "Niederbeckweg" beobachtet oder kann Angaben zum Täter machen? Hinweise nimmt die Polizei Ratingen jederzeit unter der Telefonnummer 02102 / 9981 - 6210 entgegen.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell