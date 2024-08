Polizei Mettmann

POL-ME: Vorfahrt missachtet - vier Personen leicht verletzt - Velbert - 2408071

Mettmann (ots)

Am Samstagabend, 17. August 2024, missachtete ein 17-Jähriger mit seinem Leichtfahrzeug in Velbert die Vorfahrt eines Audi Q5 und stieß mit diesem zusammen. Vier Fahrzeuginsassen wurden hierbei leicht verletzt.

Das war nach bisherigen Erkenntnissen geschehen:

Gegen 21:45 Uhr befuhr ein 17-jähriger Velberter mit seinem Leichtfahrzeug der Marke Ligier die Straße "Am Lindenkamp" in Richtung "Am Kostenberg". Nach eigenen Angaben hatte er die Absicht, die Straße "Am Kostenberg" in Richtung Mettmanner Straße zu überqueren. Hierbei missachtete er jedoch die Vorfahrt einer 42-jährigen Velberterin, die zu diesem Zeitpunkt mit ihrem Audi Q5 die Straße "Am Kostenberg" befuhr.

Der junge Velberter stieß frontal in die Fahrerseite des von rechts kommenden Audis, so dass die Fahrerin mit ihrem Fahrzeug nach rechts von der Fahrbahn abkam und stark verunfallt in einem dortigen Vorgarten stehen blieb.

Der 17-Jährige und sein gleichaltriger Beifahrer sowie die 42-jährige Audi-Fahrerin und ihre 21-jährige Beifahrerin wurden durch den Zusammenstoß verletzt. Alarmierte Rettungskräfte brachten sie zur ambulanten Behandlung in umliegende Krankenhäuser.

Für die Dauer der Unfallaufnahme wurde der Kreuzungsbereich vollständig gesperrt. Die Polizei schätzt den entstandenen Sachschaden auf mindestens 17.000 Euro. Die nicht mehr fahrbereiten Fahrzeuge wurden abgeschleppt.

