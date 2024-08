POL-ME: Mutmaßlich zu schnell gewesen - Fahrer und Beifahrerin schwer verletzt - Langenfeld - 2408069

Polizei Mettmann

In Langenfeld kam es in der Nacht auf Samstag, 17. August 2024, zu einem Verkehrsunfall. Der 28-jährige Fahrer verlor mutmaßlich aufgrund überhöhter Geschwindigkeit die Kontrolle über sein Fahrzeug. Er und seine Beifahrerin wurden schwer verletzt.

Das ist der aktuelle Stand der Unfallermittlungen:

Der 28 Jahre alte Langenfelder war in Begleitung einer Beifahrerin um etwa 2 Uhr mit seinem BMW 320 Ci aus Monheim am Rhein kommend auf der Opladener Straße in Richtung Langenfeld unterwegs. Er näherte sich dem Einmündungsbereich Knipprather Straße / Auffahrt zur A59 mit überhöhter Geschwindigkeit. Dabei missachtete er eine Rotlicht zeigende Ampel und wich nach rechts aus, um einen Zusammenstoß mit dem vor ihm haltenden Auto zu verhindern. Durch das Ausweichmanöver verlor er die Kontrolle über seinen Wagen, wodurch sich der BMW überschlug und schließlich auf dem Dach liegenblieb.

Der 28-jährige Fahrer und seine 38-jährige Beifahrerin wurden schwer verletzt.

Vor Ort anwesende Personen leisteten bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes Erste Hilfe. Anschließend wurden die beiden Verletzten zur stationären Behandlung in umliegende Krankenhäuser gebracht.

Während der Dauer der Unfallaufnahme sperrten die Einsatzkräfte der Polizei die Knipprather Straße teilweise.

Das beteiligte Unfallauto war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt. Die Höhe des Gesamtschadens beläuft sich nach Schätzungen der Polizei auf circa 11.000 Euro.

