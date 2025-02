POL-WHV: Kontrollaktion auf der B437: 41 Verstöße ahnden, darunter fünf Straftaten

Wilhelmshaven (ots) - Am 04. Februar 2025 um 20:12 Uhr kam es in einem Supermarkt in der Flutstraße in Wilhelmshaven zu einem Diebstahl. Der Beschuldigte verstaute Tabakwaren und alkoholische Getränke in der vorderen Tasche seines Kapuzenpullovers und passierte den Kassenbereich ohne die Ware zu bezahlen. Die gestohlenen Gegenstände umfassen alkoholische Getränke und Tabakwaren, und die Schadenshöhe beträgt 31,43 ...

