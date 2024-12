Polizeiinspektion Stralsund

POL-HST: Polizei ehrt Bürger für Zivilcourage

Bild-Infos

Download

Stralsund (ots)

Am heutigen Montag, dem 02.12.2023 ehrte der Leiter der Polizeiinspektion Stralsund, Rainer Dittschlag, zusammen mit dem Kommunalen Präventionsrat des Landkreises Vorpommern-Rügen und dem Verein zur Förderung der Kriminalitätsprävention elf Bürger für ihr zivilcouragiertes Handeln.

Die Geehrten stehen stellvertretend für die vielen "stillen Helden", die sich durch ihr beherztes und couragiertes Handeln in diesem Jahr verdient gemacht haben. Einmal jährlich - immer in der Vorweihnachtszeit - zeichnet die Polizeiinspektion Stralsund couragierte Bürgerinnen und Bürger mit Urkunden und Präsenten aus. Die Veranstaltung fand bereits zum siebenten Mal statt.

Folgende Personen wurden heute geehrt:

Evakuierung von 54 Personen aus brennenden Reisebus Der 38-jährige Busfahrer aus Stralsund evakuierte am 9. Dezember 2023 geistesgegenwärtig 54 Personen aus einem brennenden Reisebus auf dem Parkplatz "Bretthäger Wisch Nord" und brachte sie in Sicherheit, bevor das Fahrzeug vollständig in Flammen aufging. Sein beherztes Eingreifen in dieser akuten Notsituation ist absolut ehrenwert.

Verhinderung der Weiterfahrt eines offensichtlich betrunkenen Fahrzeugführers In der Ortslage Böhlendorf hinderten am 31. Januar 2024 drei Männer (30-, 50- und 64-Jahre) einen PKW-Fahrer an der Weiterfahrt. Der Fahrzeugführer war zuvor dadurch aufgefallen, dass er in Schlangenlinien fuhr. Die Herren stellten sich dann quer vor den auf der Straße stehenden PKW, näherten sich dem Fahrzeug, nahmen einen starken Alkoholgeruch sowie eine offene Flasche Doppelkorn war. Sie hinderten den Fahrer an der Weiterfahrt.

Jugendliche schlichten bei Schlägerei auf Schulhof Zwei Jugendliche (15 und 16 Jahre) wollen auf dem Schulhof einer Stralsunder Schule während einer Schlägerei am 11. März 2024 schlichten. Sie setzten sich für einen Mitschüler ein, gingen dazwischen, als ihr Mitschüler von einer Vierer-Gruppe angegriffen wird. In der weiteren Folge werden sie noch selbst angegriffen.

Mithilfe nach Suche nach vermisster Person Ein 81-jähriger Mann (Ornithologe) war im Moorgebiet bei Tribsees vermisst. Seine Begleiter suchten ihn bereits seit vier Stunden, wählten dann den Notruf. Der ortskundige Mann kam zum Einsatzort und bot seine Hilfe an. In Absprache mit der Feuerwehr ging er zusammen mit der Polizei und Feuerwehr in das Moorgebiet. Am Ende fanden sie den Vermissten, mussten aber selbst mittels Seilwinde und Hubschrauber aus dem Moor befreit werden (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/108747/5772696).

Sachverhalt - Verhinderung von weiterer Trickstraftat Ein 61-jähriger Mann meldet der Polizei am 20. Juli 2024, dass er von einem 75-jährigen Mann in der Sparkasse in Stralsund angesprochen wurde, welcher Hilfe bei einer Überweisung brauchte. Er wollte augenscheinlich 1.100EUR an eine unbekannte Dame überweisen. Das Ganze wirkte, als wäre der Mann auf eine Betrugsmasche reingefallen. Die Zahlung wurde durch das umsichtige Einschreiten des 61-Jährigen verhindert.

Schwerer Raub

Drei Männer (36-, 40- und 49-Jahre) stellten sich am 11.10.2024 einem flüchtigen und bewaffneten Ladendieb vor dem An-und Verkauf in der Greifswalder Chaussee mutig in den Weg und verständigten die Polizei (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/108767/5886181).

Der Leiter der Polizeiinspektion, Rainer Dittschlag sprach all diesen Menschen den persönlichen Dank, Anerkennung und Wertschätzung für ihr besonders lobenswertes Handeln aus. Durch die zusätzliche Auszeichnung mit einer gemeinsamen Urkunde des Landkreises Vorpommern-Rügen und der Polizei sowie einem Präsent und einem Preisgeld erhielt die Danksagung auch symbolischen Charakter. "Die Bürgerinnen und Bürger unterstützten uns auch in diesem Jahr mehrfach und trugen so zum Erfolg polizeilicher Maßnahmen bei. Ich bin sehr froh, dass sie hingeschaut und nicht weggeschaut haben. Sie sind damit ein Vorbild für andere.", so Rainer Dittschlag bei seinem Rückblick auf das Jahr 2024.

Original-Content von: Polizeiinspektion Stralsund, übermittelt durch news aktuell