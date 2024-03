LPI-GTH: Diebstahl von Baugelände- Zeugensuche

Amt Wachsenburg (Ilm-Kreis) (ots) - Am frühen Abend des gestrigen Tages befuhr ein 62-jähriger Fahrer eines Kia die Straße "Am Sülzenbrückener Wege" in Thörey und übersah offenbar eine vorfahrtsberechtigte 56-jährige Fahrerin eines VW. Es kam zur Kollision der beiden Verkehrsteilnehmer. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit, der entstandene Sachschaden wird auf 8.000 Euro geschätzt. Personen verletzten sich nicht. (jd) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

