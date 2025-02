Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Streit in Bus endet mit gebrochener Frontscheibe

Gelsenkirchen (ots)

Wegen einer Körperverletzung in einem Gelsenkirchener Linienbus sind Polizeibeamte am Donnerstag, 13. Februar 2025, zu einer Haltestelle an der Turfstraße in Horst gerufen worden. In dem Bus der Linie 396 waren zwei Frauen im Alter von 34 und 50 Jahren gegen 17.40 Uhr in Streit geraten. Dabei soll die 50-Jährige aus Gelsenkirchen zunächst die andere Gelsenkirchenerin angesprochen haben, woraus sich eine verbale Auseinandersetzung entwickelt habe. Anschließend schlugen sich die Frauen gegenseitig, wobei die 50-Jährige gegen die Windschutzscheibe des Busses geschubst worden sein soll. Dadurch sei die Frontscheibe des Fahrzeugs gebrochen. Die 50-Jährige blieb eigenen Angaben nach unverletzt und verzichtete auf eine medizinische Behandlung. Bei ihr fiel ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest positiv aus. Die Beamten leiteten gegen beide Frauen Strafverfahren ein.

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell