Feuerwehr München

FW-M: Rocky befreit - Geburtstag gerettet (Freimann)

Bild-Infos

Download

2 weitere Medieninhalte

München (ots)

Mittwoch, 14. August 2024, 21.22 Uhr

Rappoltsteiner Straße

Einsatzkräfte der Feuerwehr sind am Mittwochabend zu einem eingeklemmten Hund alarmiert worden. Sie konnten den Hund unverletzt befreien.

Eine Tochter und ihr Mann besuchten die Mama, um am Feiertag auch den 90. Geburtstag der Mutter zu feiern. Es war ein schöner Abend und der kleine Hund Rocky tobte ausgelassen in der Wohnung umher. Beim Spielen blieb der kleine Vierbeiner plötzlich zwischen einem Heizungsrohr und der Wand stecken. Versuche das Tier zu befreien gelangen nicht. Daraufhin rief die Tochter den Notruf 112 und schilderte den Vorfall.

Die Leitstelle schickte ein Hilfeleistungslöschfahrzeug zur Einsatzstelle. Die Einsatzkräfte beruhigten zuerst alle Beteiligten und erkundeten die Lage des kleinen Rocky und wie eine Rettung am besten möglich ist. Dabei wurde das Tier beruhigt und gestreichelt. Mit einem speziellen Feuerwehrbrechwerkzeug setzten die Feuerwehrleute schließlich am Heizungsrohr an, um es ganz vorsichtig etwas zur Seite zu biegen. Ein Feuerwehrmann zog zeitgleich die Füße des Hundes weg, damit dieser nach unten rutschte. So konnte Rocky aus seiner Einklemmung befreit werden. Nach einem kurzen Check war klar, der Hund ist unverletzt.

Neugierig beschnupperte er nun die gesamte Mannschaft der Einsatzkräfte und drehte fleißig kleine Runden, um sich nochmals von allen Rettern ausgiebig streicheln zu lassen. Die Bewohnerin der Wohnung, sowie ihre Tochter und ihr Schwiegersohn waren ebenfalls sehr erleichtert über die schnelle und einfache Rettung. Einer schönen Feier zum 90. Geburtstag der Dame steht nun hoffentlich nichts mehr im Wege. Wir wünschen alles Gute.

Eingesetzte Kräfte: Berufsfeuerwehr

(kiß)

Original-Content von: Feuerwehr München, übermittelt durch news aktuell