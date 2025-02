Polizeipräsidium Oberhausen

POL-OB: Nach Verfolgungsfahrt in Oberhausen: 19-Jähriger verunfallt mit zwei Fahrzeugen

Bild-Infos

Download

Oberhausen (ots)

Am Sonntagabend (09.02.) kam es in Oberhausen-Sterkrade zu einer Verfolgungsfahrt und einem anschließenden Verkehrsunfall.

Eine Streifenwagenbesatzung beabsichtigte gegen 18:55 Uhr auf der Ostrampe einen Smart anzuhalten. Den Beamten fiel das Kennzeichen des Fahrzeugs auf, da es am noch selbigen Abend im Rahmen eines Tankbetrugs festgestellt werden konnte. In Folge von gegebenen Anhaltesignalen verringerte der Fahrzeugführer seine Geschwindigkeit jedoch nicht, sondern versuchte, sich der Kontrolle durch Flucht zu entziehen. Bei fortdauernd übermäßig hoher Geschwindigkeit nahm der Fahrzeugführer hierbei teilweise unkalkulierbare Risiken ein, weswegen die Verfolgung zum Schutz weiterer Verkehrsteilnehmer abgebrochen wurde.

Wenige Minuten später jedoch kam es an der Kreuzung A 516/A 42 zu einem Verkehrsunfall unter Beteiligung des Smarts. Dieser war einem dort an der Ampel wartenden Fahrzeug (Mini Cooper) aufgefahren. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Smart auf die Seite gedreht. An beiden Fahrzeugen entstand ein erheblicher Sachschaden. Der Fahrer des Smarts wurde schwer, seine Beifahrerin leicht verletzt. Ebenso wurden der Fahrer sowie die Beifahrerin des Mini Coopers leicht verletzt. Alle Verletzten wurden behandelt und in Krankenhäuser gebracht. Für die Verkehrsunfallaufnahme wurde ein Verkehrsunfallaufnahmeteam eingesetzt.

Im Zuge der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass die Kennzeichen, die an dem Smart angebracht waren, als auch das Fahrzeug selbst, als entwendet einlagen. Der 19-Jährige, der bereits einschlägig polizeibekannt war, verfügte über keine Fahrerlaubnis. Darüber hinaus ergab sich der Verdacht, dass er unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Er wurde vorläufig festgenommen. Aufgrund der waghalsigen Flucht wird unter anderem wegen eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens ermittelt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Oberhausen, übermittelt durch news aktuell