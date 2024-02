Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Rhede - Geschädigter nach Verkehrsunfall gesucht

Rhede (ots)

Unfallort: Rhede, Büngerner Weg / Kurze Straße;

Unfallzeit: 24.02.2024, 19.45 Uhr;

Zu weit nach rechts gefahren ist eine 80 Jahre alte Autofahrerin am Samstag in Rhede. Die Seniorin war mit ihrem Wagen gegen 19.45 Uhr auf dem Büngerner Weg in Fahrtrichtung Südstraße unterwegs, als sie in Höhe der Einmündung Kurze Straße im Fahrzeug ein Geräusch wahrnahm. In der Annahme, dass im Fahrzeug etwas umgekippt sei, setzte die Frau ihren Weg fort. Zuhause stellte sich der Sachverhalt jedoch anders dar. Die Rhederin hatte mutmaßlich einen geparkten schwarzen Wagen gestreift. Als sie zur Unfallstelle zurückkehrte, stand das Auto nicht mehr dort. Nun sucht die Polizei den möglichen Geschädigten. Hinweise bitte an das Verkehrskommissariat Bocholt: Tel. (02871) 2990. (db)

