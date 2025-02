Polizeipräsidium Oberhausen

POL-OB: Gemeinsame Pressemitteilung der Polizei Oberhausen und der Staatsanwaltschaft Duisburg: Tatverdächtiger (46) nach mehrfachem Kupferdiebstahl in Untersuchungshaft

Oberhausen (ots)

Seit mehreren Monaten ermittelt das Kriminalkommissariat 22 der Polizei Oberhausen, das u.a. für Delikte im Bereich der Eigentumskriminalität zuständig ist, aufgrund von zahlreichen Diebstählen von Regenfallrohren in den Stadtteilen: Osterfeld, Tackenberg, Biefang und Sterkrade. Insgesamt kann man nach ersten Erkenntnissen von einer Vielzahl von Taten ausgehen; teilweise waren Geschädigte (z.B. Hauseigentümer) wiederholt betroffen. Die Höhe des Sachschadens in Kombination mit den zu beauftragenden Reparaturarbeiten aufgrund der fehlenden Elemente, die meist aus Kupfer bestehen, dürfte daher erheblich sein. Nach akribischen Ermittlungen konnte ein 46-jähriger Tatverdächtiger (deutsche Staatsangehörigkeit) ermittelt werden, der von Polizisten festgenommen werden konnte. Der polizeilich bereits erheblich in Erscheinung getretene Tatverdächtige wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft Duisburg richterlich vorgeführt, woraufhin Untersuchungshaft angeordnet wurde. Weitere Ermittlungen laufen seitens der Staatsanwaltschaft Duisburg und der Polizei Oberhausen.

