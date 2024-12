Polizei Hagen

POL-HA: Häusliche Gewalt in Altenhagen - Mann der Wohnung verwiesen

Hagen-Altenhagen (ots)

Eine Polizeistreife ist am Montagmorgen (02.12.2024) wegen einer häuslichen Gewalt in einer Wohnung in Altenhagen eingesetzt worden. Eine Mutter von mehreren kleinen Kindern gab gegenüber den Beamten an, dass sie an dem Morgen mit ihrem Ehemann in Streit geraten sei. Sie haben ihn damit konfrontiert, dass er sie möglicherweise betrüge. Dieser sei daraufhin aufgestanden, habe seine Frau nach ihren Angaben an den Haaren gezogen und ihr mit der flachen Hand in das Gesicht geschlagen. Die Frau gab gegenüber den Beamten an, dass dies in der Vergangenheit bereits häufiger vorgekommen sei. Zudem seien die gemeinsamen Kinder von ihrem Mann in der Vergangenheit geschlagen worden. Gegenüber der Polizei relativiert der Ehemann seine Tat. Die Frau wurde bei dem Vorfall leicht verletzt. Die Beamten sprachen gegen den Ehemann eine Wohnungsverweisung und ein zehntägiges Rückkehrverbot aus. Zudem wurde er wegen Körperverletzung angezeigt. (sch)

