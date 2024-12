POL-HA: Führerschein von 81-jähriger Hagenerin nach Unfallflucht sichergestellt

Hagen-Wehringhausen (ots) - Polizisten nahmen am Samstag (30.11.) eine 46-Jährige in der Grünstraße in Wehringhausen in Gewahrsam. Um 14 Uhr randalierte die Frau in der Notaufnahme des dortigen Krankenhauses. Bei Eintreffen der Polizei saß sie in einem Rollstuhl und schlug mit den Armen um sich. Darüber hinaus trat sie mit den Beinen gegen den Rollstuhl. Die ...

mehr