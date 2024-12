Polizei Hagen

POL-HA: Rollerfahrer bei Auffahrunfall verletzt

Hagen-Mittelstadt (ots)

Am Montag, 02.12.2024, kam es zu einem Unfall in der Innenstadt, als ein Motorroller auf einen PKW auffuhr. Gegen 18:15 Uhr fuhr ein 18-Jähriger auf seinem Roller die Bergstraße in Richtung Frankfurter Straße entlang. Vor ihm bog ein Ford in die Augustastraße ab. Dies bemerkte der Rollerfahrer zu spät. Er fuhr in das Heck des Autos, stürzte und verletzte sich leicht. Ein Rettungswagen brachte ihn später in ein Krankenhaus. Die Polizei fertige eine Verkehrsunfallanzeige an. (hir)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell