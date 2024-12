POL-HA: Unzureichend gesicherter Bagger auf Kipper: Polizei stoppt 49-jährigen LKW-Fahrer

Hagen-Mitte (ots) - Ein bislang unbekannter Täter raubte einem 53-jährigen Mann am Samstagnachmittag (30.11.2024) in der Innenstadt den Rucksack und flüchtete unerkannt. Der 53-Jährige hielt sich gegen 16.40 Uhr in einer Spielhalle in der Straße Am Hauptbahnhof auf und traf dort auf den Unbekannten. Dieser forderte ihn dazu auf, mit ihm aus der Spielhalle hinaus und in einen Hauseingang in der gegenüberliegenden ...

