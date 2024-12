Polizei Hagen

POL-HA: Zeugen nach Raub in der Innenstadt gesucht

Hagen-Mitte (ots)

Ein bislang unbekannter Täter raubte einem 53-jährigen Mann am Samstagnachmittag (30.11.2024) in der Innenstadt den Rucksack und flüchtete unerkannt. Der 53-Jährige hielt sich gegen 16.40 Uhr in einer Spielhalle in der Straße Am Hauptbahnhof auf und traf dort auf den Unbekannten. Dieser forderte ihn dazu auf, mit ihm aus der Spielhalle hinaus und in einen Hauseingang in der gegenüberliegenden Werdestraße zu gehen. Dieser Aufforderung kam der Herner nach. Der Unbekannte nahm den Rucksack des 53-Jährigen an sich und holte ersten Ermittlungen zufolge eine Schusswaffe hervor. Mit dieser zeigte er in die Richtung des 53-Jährigen und lief dann mit dem Rucksack weg. In diesem befanden sich unter anderem mehrere Parfümflaschen und Medikamente. Der Täter wird auf etwa 30 - 35 Jahre geschätzt und war circa 170 cm groß. Er hatte dunkle, kurze Haare, trug dunkle Oberbekleidung und eine blaue Jeanshose. Eine sofort eingeleitete Fahndung nach dem Mann verlief ohne Erfolg. Die Kripo hat die Ermittlungen wegen des schweren Raubes übernommen und nimmt Zeugenhinweise unter der Rufnummer 02331-986 2066 entgegen. (sen)

