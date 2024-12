Polizei Hagen

POL-HA: Würste von Grill geklaut

Hagen-Mitte (ots)

Am Sonntag (01.12.) gegen 20:00 Uhr entwendeten zwei Jugendliche in einem Schnellrestaurant in der Mittelstraße mit den bloßen Händen zwei Bratwürste vom Grill. Die beiden Minderjährigen bestellten zuvor in dem Schnellrestaurant an einem Terminal Essen. Nachdem sie dieses verzehrt hatten, standen sie auf und nahmen die Bratwürste von dem Grill. Anschließend rannten sie aus dem Restaurant. Bei den Jugendlichen handelt es sich um einen 15-Jährigen und einen weiteren Jungen im Alter zwischen 13-16 Jahren. Die Polizei fertigte eine Strafanzeige wegen Ladendiebstahls. (schm)

