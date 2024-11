Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Diebstahl von E-Scooter

Hersfeld-Rotenburg (ots)

Diebstahl von E-Scooter

Bad Hersfeld. Am Montag (25.11.), zwischen 9.15 Uhr und 15.10 Uhr, stahlen unbekannte Täter einen grünen E-Scooter der Marke ePowerFun mit dem Versichungskennzeichen 522 MCB im Wert von rund 1.100 Euro. Der E-Scooter war während der Tatzeit auf einem Abstellplatz in der Bahnhofstraße geparkt. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Diebstahl von E-Scooter

Bad Hersfeld. Zwischen Dienstagnacht (19.11.) und Freitagnacht (22.11.) brachen Unbekannte das Schloss auf, mit dem ein E-Scooter der Marke Zamelux Green-E9 mit dem Versicherungskennzeichen 327-WYY an einem Verkehrsschild in der Rosmariengasse befestigt war. Sie stahlen das Elektrofahrzeug und flüchteten. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

(KL)

