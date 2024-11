Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Erstmeldung - Mehrere Personen durch reizenden Stoff verletzt

Fulda (ots)

Großenlüder. Aktuell befindet sich ein Großaufgebot an Einsatzkräften an einer Haupt- und Realschule in der Dr.Stieler-Straße.

Gegen 10.40 Uhr wurde der Polizei mitgeteilt, dass sich im Schulgebäude ein reizender Stoff verteilt hatte, wodurch mehrere Personen verletzt wurden. Derzeitigen Erkenntnissen nach wurde der reizende Stoff im Bereich einer Toilettenanlage freigesetzt.

Die Anzahl an Verletzten, die über Übelkeit klagen, dürfte sich im mittleren einstelligen Bereich befinden. Die Betroffenen werden derzeit vor Ort medizinisch versorgt.

Die Feuerwehr ist gerade dabei, das Gebäude zu räumen.

Die Polizei hat die entsprechenden Ermittlungen aufgenommen. Es wird nachberichtet, sobald weitere Informationen vorliegen.

(PB)

