Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Ölspur führt direkt zum Beschuldigten. Verkehrsunfallflucht unter Alkoholeinfluss

Hilders (ots)

Am Montagabend, den 25.11.2024, wurde in der Ortschaft Wittges durch einen aufmerksamen Bürger eine Ölspur bei der Polizeistation Hilders gemeldet. Vor Ort konnte festgestellt werden, dass die Ölspur die Folge eines Verkehrsunfalls war. Der 37-Jährige Fahrer eines hochmotorisierten BMW verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug, kam nach links von der Fahrbahn ab und fuhr in den angrenzenden Graben. Dabei riss sich der PKW die Ölwanne auf, was eine etwa 750 Meter lange Ölspur zur Folge hatte. Der stark beschädigte PKW konnte kurze Zeit später auf einem Privatgrundstück in Wittges aufgefunden werden. Der Halter des Fahrzeugs konnte in unmittelbarer Nähe angetroffen werden. Bei der Kontaktaufnahme mit dem Fahrer wurde festgestellt, dass dieser offensichtlich erheblich unter Alkoholeinfluss stand. Er verweigerte jedoch jegliche Tests zur Feststellung seines Promillewertes. Auf der Polizeidienstelle folgten eine Blutentnahme. Weiterhin wurde sein Führerschein vorläufig sichergestellt. Der Sachschaden am PKW wird auf 50.000,00EUR geschätzt.

