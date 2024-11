Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Kreis Pinneberg - Verstärkte Verkehrskontrollen im Bereich von Schulen - Polizei stellt zahlreiche Verstöße fest

Keis Pinneberg (ots)

Im Zeitraum vom 18.11.2024 bis zum 29.11.2024 setzt das Polizeirevier Pinneberg im Rahmen der Kontrollwochen "Rücksicht im Blick" einen eigenen Schwerpunkt und führt verschiedene Verkehrskontrollen an Schulen sowie in dessen Nahbereichen durch. In einer ersten Zwischenbilanz mussten bis einschließlich Donnerstagnachmittag insgesamt 271 Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet werden.

Seit Montag kontrollierten Einsatzkräfte des Brennpunktdienstes Rellingen an verschiedenen Tagen an diversen Schulen in Halstenbek, Pinneberg, Quickborn, Rellingen, Schenefeld und Tangstedt.

Die Polizei stellte 144 Geschwindigkeitsüberschreitungen sowie 72 Parkverstöße im Umfeld von Schulen und 29 Parkverstöße direkt an den Schulen, hier hatten Elternteile auch u.a. vor Feuerwehrzufahrten geparkt, fest.

Darüber hinaus wurden geringe Anzahlen an Handyverstößen, abgelaufene Hauptuntersuchungen, Vorfahrtsmissachtungen und nicht ordnungsgemäße Beleuchtungen an Pkw geahndet.

Die Kontrollwochen "Rücksicht im Blick" sollen vor allen Dingen auf die Schülerinnen und Schüler aufmerksam machen, die als schwächere Verkehrsteilnehmende gerade in der dunklen Jahreszeit besonderen Gefahren im Straßenverkehr ausgesetzt sind.

Dementsprechend appelliert die Polizei an Kraftfahrzeugfahrende, im Bereich von Schulen besonders rücksichtsvoll und angepasst zu fahren. Die Kontrollen werden bis zum 29.11.2024 zielgerichtet und konsequent an verschiedenen Schulen im Kreisgebiet weitergeführt.

Nach Abschluss der Kontrollwoche wird durch die Polizeidirektion Bad Segeberg eine Bilanz zum Gesamtergebnis erfolgen und veröffentlicht.

