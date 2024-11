Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Tornesch - Unbekannte brechen in Einfamilienhaus ein und überraschen Bewohnerin im Haus - Polizei sucht weitere Zeugen

Tornesch (ots)

Am Dienstagabend (19.11.2024) ist es in der Esinger Straße zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus gekommen, bei dem Unbekannte im Haus auf die Bewohnerin trafen und im Anschluss mit einem Pkw vom Tatort flohen.

Nach bisherigen Erkenntnissen drangen gegen 20:10 Uhr zwei unbekannte Täter gewaltsam in das Wohnhaus ein und begannen mit dem Durchsuchen der Räumlichkeiten. Dabei traf man auf die im Haus anwesende Bewohnerin und flüchtete umgehend nach Erblicken in den Außenbereich.

Anschließend setzte man sich in einen Pkw vermutlich älteren Baujahrs, der in Tatortnähe abgestellt wurde, und befuhr die Esinger Straße in Richtung Bahnhof Tornesch. Weitere Details zum Pkw und zu den Tätern sind bisher nicht bekannt.

Gegenstände wurden nicht entwendet.

Die ermittlungsführende Kriminalpolizei Pinneberg fragt nun nach weiteren Zeugen, die weitere Angaben zu den unbekannten Personen oder zu dem flüchtigen Fahrzeug geben können. Sachdienliche Hinweise werden unter der Rufnummer 04101-202-0 oder per Mail an SG4.Pinneberg.KI@polizei.landsh.de entgegengenommen.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell