Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Norderstedt - Stark alkoholisiert und ohne Fahrerlaubnis bei nächtlicher Autofahrt verunfallt

Norderstedt (ots)

In der Nacht zum Mittwoch (20.11.2024) ist es in Norderstedt gegen 01.15 Uhr zu einem Verkehrsunfall an der Kreuzung Schleswig-Holstein-Straße/Oststraße/Beim Brüderhof gekommen. Der verunfallte19-jährige Norderstedter war nicht mit seinem eigenen Pkw unterwegs. Zudem hatte er keine gültige Fahrerlaubnis und war stark betrunken.

Der junge Mann hatte am Abend zuvor reichlich Alkohol getrunken. Bei Rückkehr in die elterliche Wohnung sah er den Autoschlüssel seines Vaters und entschloss sich kurzerhand nochmal eine Spritztour durch Norderstedt zu unternehmen. Diese endete an der Einmündung in die Straße Beim Brüderhof, als der Unfallfahrer beim Überqueren der Schleswig-Holstein-Straße nach links von der Fahrbahn abkam und mit dem dortigen Bordstein kollidierte. Hierbei wurde der schwarze Pkw-Volvo derart beschädigt, dass eine Weiterfahrt unmöglich war. Die alarmierten Einsatzkräfte stellten dann bei der Unfallaufnahme einen hohen Grad der Alkoholisierung von fast zwei Promille fest. Zudem besteht der dringende Verdacht, dass der Unfallfahrer nicht in Besitz der für Pkw erforderlichen Fahrerlaubnis ist.

Ob es noch zu weiteren Gefährdungen oder schädigenden Ereignissen durch diese nächtliche Fahrt gekommen ist, wird nun Gegenstand der Ermittlungen beim Polizeirevier Norderstedt sein.

Der junge Unfallfahrer verantwortet nicht nur den verursachten Schaden, den er angerichtet hat, sondern wird sich nun auch in einem Strafverfahren wegen einer Trunkenheitsfahrt, Straßenverkehrsgefährdung und des Fahrens ohne Fahrerlaubnis verantworten müssen. Zudem wird der Erwerb einer gültigen Fahrerlaubnis, sollte hierzu die Absicht bestehen, sicher nur stark verzögert erfolgen können, denn eine diesbezügliche Sperre sollte nach solchen Vorkommnissen immer mit eingerechnet werden.

