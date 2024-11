Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Ellerbek - Zwei Einbruchtaten vom Wochenende beschäftigen die Ermittler - Polizei sucht weitere Zeugen

Ellerbek (ots)

Am vergangenen Freitag (15.11.2024) ist es gegen 14.45 Uhr zu einem versuchten Wohnungseinbruchdiebstahl in ein Einfamilienhaus der Straße 'Mühlenau' gekommen. Unbekannte Täter versuchten in diesem Fall gewaltsam in das Haus einzudringen. Durch Geräusche wurde ein Bewohner aufmerksam und ging in das betroffene Zimmer, von wo er die Geräusche vermutete. Am Fenster sah er dann zwei Personen, die sofort die Flucht ergriffen. Durch Befragungen in der Nachbarschaft ist ersten Ermittlungen zufolge aber von mehr als zwei Tatverdächtigen auszugehen. Weiterhin könnte ein hellblauer Pkw in diesem Zusammenhang eine Rolle spielen. Zur Beschreibung der Tatverdächtigen, die der Bewohner kurz sehen konnte, kann lediglich gesagt werden, dass beide schwarze Bekleidung getragen haben sollen und schwarze Haare und Vollbärte hatten. Eine Person wurde als kräftig und eine als schlank bis dünn beschrieben.

Eine zweite Tat ereignete sich dann am Sonntag (17.11.2024) in der Straße Willhorner Heide. Dort sind unbekannte Täter zwischen 11.00 Uhr und 21.30 Uhr gewaltsam in ein Haus eingestiegen und haben alle Räume durchsucht. Nach ersten Ermittlungen wurden Sportschuhe und Schmuck gestohlen. Eine genaue Liste der entwendeten Gegenstände muss noch nachgereicht werden. Weitere Erkenntnisse zu dieser Tat liegen zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch nicht vor.

Die Ermittlungen zu beiden Taten werden durch die Kriminalpolizei Pinneberg geführt. Dort erhofft man sich Hinweise zu Auffälligkeiten an den beiden Tatorten. Wer hat gegebenenfalls auffällige Personen oder Fahrzeuge an einem der beiden Tatorte gesehen. Hinweise können unter der Rufnummer 04101-202-0 oder per E-Mail unter SG4.Pinneberg.KI@polizei.landsh.de gegeben werden.

