Pinneberg (ots) - Der Verkehrsüberwachungsdienst des PABR Elmshorn führte heute Vormittag im Rahmen einer Verkehrskontrolle an der Kreuzung Hans-Hermann-Kath-Brücke/Elmshorner Straße eine Verkehrskontrolle durch und stellte dabei die Verhaltensvorschriften des zusätzlich an der Ampel angebrachten Grünpfeils in ...

mehr