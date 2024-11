Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Pinneberg - Verkehrskontrolle - Diverse Verstöße gegen Vorschriften des Grünpfeils

Pinneberg (ots)

Der Verkehrsüberwachungsdienst des PABR Elmshorn führte heute Vormittag im Rahmen einer Verkehrskontrolle an der Kreuzung Hans-Hermann-Kath-Brücke/Elmshorner Straße eine Verkehrskontrolle durch und stellte dabei die Verhaltensvorschriften des zusätzlich an der Ampel angebrachten Grünpfeils in den Fokus.

Innerhalb von zwei Stunden mussten die Einsatzkräfte insgesamt 48 Verstöße feststellen. In zwei Fällen wurden beim rechts Abbiegen Fußgänger bzw. Radfahrer gefährdet. Auch mit einem querenden Pkw kam es zu einem Beinaheunfall.

Die Straßenverkehrsordnung erlaubt es auch bei rotem Ampelzeichen und dem Zusatzzeichen "Grünpfeil" nach rechts abzubiegen. Der Verkehrsteilnehmende muss bei Rotlicht allerdings zuvor an der Haltelinie zum Stehen kommen und es besteht keine Verpflichtung dem Angebot des "Grünpfeils" nachzukommen.

Die entsprechenden Ordnungswidrigkeitenverfahren, für die ein Bußgeld von 70 Euro bzw. 100 Euro mit Gefährdung vorgesehen sind, wurden eingeleitet.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell