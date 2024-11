Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Rellingen - Verkehrsunfallflucht mit verletztem Kind, Polizei sucht Zeugen

Bad Segeberg (ots)

Bereits am Mittwoch, den 06.11.2024, kam es gegen 14:10 Uhr im Bereich der Kreuzung Hauptstraße und Tangstedter Chaussee in Rellingen zu einem Verkehrsunfall. Hier wurde ein 7-jähriges Kind auf seinem Fahrrad von einem Auto angefahren und verletzte sich beim Sturz zu Boden. Die unfallbeteiligte Autofahrerin entfernte sich unerkannt.

Wie die Polizeistation Bönningstedt mitteilt, hatte sich das Kind im Anschluss an das Unfallgeschehen zunächst zu seiner Großmutter begeben und dort den Unfallhergang geschildert. Demnach habe der Junge an der dortigen Ampel die Tangstedter Chaussee überquert, als diese für den Fahrradüberweg "grün" zeigte. Hierbei sei er von einem roten Auto mit Pinneberger Kennzeichen angefahren worden, welches aus der Hauptstraße in die Tangstedter Chaussee abbog. Der Junge stürzte zu Boden verletzte sich am Bein. Die Fahrerin des Fahrzeuges soll ca. 40-50 Jahre alt und grauhaarig gewesen sein. Sie setzte ihre Fahrt fort, ohne das Auto zu verlassen.

Die Angehörigen zogen daraufhin die Polizei hinzu. Bei dem Kind waren leichte Verletzungen und geringe Schäden am Rad feststellbar. Aufgrund der verspäteten Aufnahme liegen den Beamten, die nun den genauen Unfallhergang und die flüchtige Fahrerin ermitteln wollen, bislang keine Zeugenaussagen vor.

Mögliche Hinweisgeber, die den Unfall bemerkt haben und Angaben zum Ablauf oder zum flüchtigen Pkw machen können, wenden sich bitte an die Polizeistation Bönningstedt, Telefon 040 3562752-0.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell