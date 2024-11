POL-SE: Elmshorn - Fahrzeug fährt Fußgängerin an und verletzt diese schwer

Bad Segeberg (ots) - Am Abend des 12.11.2024, gegen 23:25 Uhr, kam es in der Pinneberger Mühlenstraße zu einem Raubdelikt. Zwei Personen traten an den späteren Geschädigten heran, um ihm unter Gewaltanwendung sein Fahrrad und den Rucksack zu entwenden. Der 35 Jahre alte Hamburger hatte nach eigener Aussage seine Fahrt mit dem Fahrrad nur kurz in der Mühlenstraße, ...

mehr