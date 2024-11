Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Pinneberg - Raub eines Fahrrades, Kriminalpolizei erbittet Hinweise

Bad Segeberg (ots)

Am Abend des 12.11.2024, gegen 23:25 Uhr, kam es in der Pinneberger Mühlenstraße zu einem Raubdelikt. Zwei Personen traten an den späteren Geschädigten heran, um ihm unter Gewaltanwendung sein Fahrrad und den Rucksack zu entwenden.

Der 35 Jahre alte Hamburger hatte nach eigener Aussage seine Fahrt mit dem Fahrrad nur kurz in der Mühlenstraße, nahe der Straße "An der Mühlenau", unterbrochen. Hier bemerkte er zwei Personen, die ihn plötzlich und ohne Vorwarnung zu Boden stießen und auf ihn einschlugen. Anschließend entwendeten sie seinen dunklen Rucksack und das blau-schwarze Mountainbike der Marke "Newmen", mit dem sie in Richtung Oeltingsallee flüchteten. Der Geschädigte wurde lediglich leicht verletzt.

Die beiden Täter beschrieb er gegenüber den eingesetzten Beamten des Polizeireviers Pinneberg als männlich, etwa 18-30 Jahre alt, 180cm bzw. 185cm groß und dunkel gekleidet. Eine der beiden Personen trug Jeans und eine dunkelgrüne Jacke oder Pullover. Diese Person hatte das Gesicht auf unbekannte Weise verdeckt. Im Rahmen der Fahndung konnten die Täter nicht mehr festgestellt werden.

Das Sachgebiet 2 der Kriminalinspektion Pinneberg hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise von möglichen Zeugen, die die Tat oder die die möglichen Täter bemerkt haben. Die Beamten sind telefonisch unter 04101 202-0 erreichbar.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell