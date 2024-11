Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Pinneberg, Elmshorner Straße - Erneuter Brand eines Geschäftsgebäudes, Kriminalpolizei bittet um Hinweise

Bad Segeberg (ots)

In den frühen Morgenstunden des 13.11.2024, gegen 01:25 Uhr, wurden Polizei und Feuerwehr in die Elmshorner Straße in Pinneberg entsandt, weil das Dach einer dort befindlichen Betriebsstätte einer Bäckerei in Brand geraten war. Der freiwilligen Feuerwehr Pinneberg gelang es, das Feuer zu löschen. Menschen kamen nicht zu Schaden.

An dem geschäftlich genutzten Gebäude brannten bereits in der Nacht des 01.11.2024 Teile des Dachaufbaus. Die Ermittler der Kriminalpolizei Pinneberg schließen in beiden Fällen eine Brandstiftung nicht aus und bitten um Hinweise von Anwohnern und Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben.

Mitteilungen in Bezug auf die hier beschriebenen Brände nimmt die Polizei Pinneberg telefonisch unter 04101 202-0 entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell