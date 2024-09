Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizei Peine vom 06.09.2024: Autofahrerin nach Kollision in Peine gesucht

Peine (ots)

Am 27.08. gegen 15:30 Uhr hat es am Zebrastreifen am Bahnhofsplatz in Peine einen Zusammenstoß zwischen einer Fußgängerin und einem Auto gegeben. Die Fußgängerin querte den Überweg in Richtung Bahnhof, als aus Richtung Luisenstraße ein grauer PKW kam und nicht am Fußgängerüberweg hielt. Es kam zu einem leichten Zusammenstoß, wobei die Fußgängerin sich am Arm verletzte. Die Fahrerin setzte ihren Weg, nach kurzem Gespräch fort, ohne zumindest ihr Personalien zu hinterlassen. Die nun gesuchte Fahrerin wird gebeten sich bei der Polizei in Peine unter 05171-9990 zu melden. Ebenso Zeugen, die Hinweise zum Hergang oder der Fahrerin geben können.

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell