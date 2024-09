Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizei Peine vom 04.09.2024: 18-Jährige bei Unfall verletzt - Verursacher und Zeugen gesucht

Peine (ots)

Am Morgen des 02.09.2024 um 07:35 Uhr fuhr eine 18-Jährige mit dem E-Scooter von Oberg nach Gadenstedt. Noch vor der Einmündung in die B444 wurde sie von einem schwarzen, vermutlich dreitürigen PKW überholt. Dieser überholende PKW scherte dann zu früh wieder ein, weil er einen entgegenkommenden Wagen übersah. Dabei handelte es sich möglicherweise um einen weißen Kia mit Kennzeichen aus Peine. Beim Einscheren touchierte der schwarze Wagen die 18-Jährige, die stürzte und sich an Hand und Bein verletzte. Der Fahrer kümmerte sich nicht um die Verunfallte.

Die Polizei in Ilsede bittet unter 05172 370750 darum, dass sich der Fahrer des weißen Wagens als Zeuge meldet. Außerdem werden Hinweise zum schwarzen Wagen entgegengenommen.

