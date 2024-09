POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 03.09.2024.

Polizei Salzgitter

Ursprungsmeldung:

Gefährliche Körperverletzung

Salzgitter-Bad, den 31. August 2024 - Am Samstagabend kam es in Salzgitter zu einer Auseinandersetzung zwischen einem 27-Jährigen und einem 35-Jährigen. Der 27-jährige Beschuldigte lauerte dem Opfer auf, trat und schlug dem Opfer mit einer Taschenlampe mehrfach auf den Kopf. Das Opfer erlitt unter anderem eine große Kopfplatzwunde und wurde zur weiteren medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht. Der 27-jährige Beschuldigte wurde anschließend in Gewahrsam genommen. Gegen ihn wird ein Strafverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung eingeleitet.

Wir suchen einen weiteren Zeugen:

Wie bereits in der Ursprungsmeldung vom 01.09.2024 beschrieben, kam es auf dem Gelände der HEM-Tankstelle in Salzgitter-Bad, Braunschweiger Straße, zu einer gefährlichen Körperverletzung (s. Sachverhalt). Der Sachverhalt ereignete sich gegen 22:40 Uhr. Die Polizei konnte den Verursacher in Gewahrsam nehmen.

Die Ermittlungen ergaben, dass ein unbekannter Zeuge offensichtlich schlichtend eingegriffen ist. Die Polizei bittet, dass sich dieser Mann bei der Polizei in Salzgitter Bad unter der Telefonnummer 05341 825-0 meldet.

