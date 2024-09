Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizei Peine vom 05.09.2024: Brand an einem Mehrfamilienhaus in Peine

Peine (ots)

Am Abend des 04.09. ist der Polizei in Peine gegen 22:00 Uhr ein Feuer an einem Mehrfamilienhaus in der Hannoversche Heerstraße mitgeteilt worden. Ein Brand an der Fassade konnte durch Anwohner und Zeugen gelöscht werden, die ebenfalls alarmierte Feuerwehr führte anschließend noch Ablöscharbeiten durch. Die Bewohner, von denen zur Vorfallszeit nur einer im Hause war, sind nicht verletzt worden. Am Haus ist kein Gebäudeschaden entstanden. Am Gebäude ist anschließend eine Spurensicherung durchgeführt worden. Die Ermittlungen zur Brandursache, auch hinsichtlich einer möglichen Brandstiftung laufen. Näheres kann zum jetzigen Zeitpunkt nicht gesagt werden.

