POL-SE: Westerhorn - Polizei sucht Zeugen nach Wohnungseinbruchdiebstahl im Eichengrund

Kreis Pinneberg (ots) - Am Freitag (08.11.2024) ist es in der Abwesenheit der Bewohner im Tinsdaler Weg zu einem Wohnungseinbruchdiebstahl in ein Einfamilienhaus in Wedel gekommen. Nach bisherigen Erkenntnissen verschafften sich unbekannte Täter in der Zeit zwischen 07:00 Uhr und 22:50 Uhr gewaltsam Zutritt zu ...

