POL-SE: Quickborn/Ellerau - Mehrere Einbrüche in Quickborn und Umgebung beschäftigen die Polizei - Zeugen gesucht

Quickborn-Ellerau (ots)

Am vergangenen Wochenende ist es in Quickborn und Ellerau zu gleich vier Einbruchstaten gekommen. Bei zwei der Taten gibt es durch Zeugenangaben und Videoaufnahmen erste Hinweise. Diebesgut erlangten die Täter offenbar an lediglich einem Tatort.

Ein Fall ereignete sich am 08.11.2024 (Freitag) um 18.43 Uhr. Unbekannte Täter versuchten gewaltsam in ein Einfamilienhaus in der Ulzburger Landstraße, zwischen Kampmoorstraße und Klaus-Groth-Straße, einzudringen. Bei der Tat wurde ein akustischer Alarm ausgelöst. Dieser veranlasste die Täter zur Flucht. Zu einem Betreten des Hauses ist es nicht gekommen. Auf einer zum Haus gehörenden Videoüberwachung sind zwei Personen erkennbar. Beide Personen wurden als männlich und athletisch beschrieben. Weiterhin trugen beide Personen dunkle Bekleidung mit Hoodies, Jogginghosen und Sneakern.

Eine weitere Tat ereignete sich am 08.11.2024 (Freitag) in der Zeit vor 19.35 Uhr in der Straße Hinterer Kamp (Ellerau). Zu dieser Zeit beobachtete ein Zeuge, wie drei männliche, schlanke und dunkel gekleidete Personen das hier betroffene Grundstück verließen und dann zügig in Richtung Schulweg gingen. Im Anschluss wurde dann festgestellt, dass die Täter gewaltsam in das Einfamilienhaus eingedrungen waren. Schränke und Schubladen in fast allen Räumen des Hauses wurden durchsucht. Ob die Täter bei der Tat etwas gestohlen haben, ist noch nicht bekannt und derzeit Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Weiter wurde dann noch eine Tat angezeigt, die sich in der Hinrich-Fehrs-Straße (Quickborn) ereignete. Auch diese Tat wurde am 08.11.2024 (Freitag) begangen. Als Tatzeitraum gilt die Zeit zwischen 18.30 Uhr und 22.30 Uhr, da in dieser Zeit niemand im Hause war. Bei Rückkehr stellten die Bewohner dann fest, dass unbekannte Täter gewaltsam in das Einfamilienhaus eingedrungen waren und dieses anschließend nach möglichem Diebesgut durchsuchten. Nach derzeitigem Ermittlungsstand haben der oder die Täter jedoch nichts entwendet und haben sich dann in unbekannte Richtung vom Tatort entfernt.

Die vierte Tat ereignete sich dann in der Johann-Rist-Kehre (Quickborn). In diesem Fall wurde als Tatzeitraum die Zeit vom 08.11.2024 (Freitag, 18.00 Uhr) bis zum 10.11.2024 (Sonntag, 17.00 Uhr) angegeben. Auch hier verschafften unbekannte Täter sich gewaltsam Zutritt zum Haus und durchsuchten Schubladen und Schränke nach möglichem Diebesgut. Entwendet haben der oder die Täter in diesem Fall einen Bargeldbetrag von mehreren Hundert Euro. Anschließend entfernten der oder die Täter sich in unbekannte Richtung.

Für alle vier genannten Fälle werden die Ermittlungen bei der Kriminalpolizei Pinneberg geführt. Wer an einem der Tatorte Feststellungen getroffen hat, die einen Hinweise auffällige Personen oder Fahrzeuge liefern können, melde sich bitte unter der Rufnummer 04101-202-0 oder per E-Mail unter SG4.Pinneberg.KI@polizei.landsh.de .

