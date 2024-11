POL-SE: Bad Segeberg - Verkehrskontrolle bei Lebensmitteltransport - Tiefkühlware mit zu hoher Kerntemperatur - Vernichtung angeordnet

Halstenbek (ots) - Am frühen Donnerstagabend (07.11.2024) ist es in einem Halstenbeker Wohngebiet in einem Umkreis von mehreren hundert Metern zu zwei Einbruchstaten bei Einfamilienhäusern gekommen. In einem Fall entwendete eine unbekannte Täterschaft Bargeld und Schmuck. Innerhalb von zwei Stunden kam es nach ...

mehr