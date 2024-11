Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Halstenbek - Zwei Einbrüche in Einfamilienhäuser - Unbekannte erlangen Bargeld und Schmuck - Kriminalpolizei sucht Zeugen

Halstenbek (ots)

Am frühen Donnerstagabend (07.11.2024) ist es in einem Halstenbeker Wohngebiet in einem Umkreis von mehreren hundert Metern zu zwei Einbruchstaten bei Einfamilienhäusern gekommen. In einem Fall entwendete eine unbekannte Täterschaft Bargeld und Schmuck.

Innerhalb von zwei Stunden kam es nach bisherigen Erkenntnissen zwischen ungefähr 17:30 Uhr bis 19:35 Uhr im Achtern Kronskamp zu einem versuchten Einbruch, während es im gleichen Zeitraum die Unbekannten im Friedrichshulder Weg gewaltsam ins Objekt schafften, die Räumlichkeiten durchsuchten und Wertsachen entwendeten.

Als entwendete Wertsachen sind Bargeld von über 6.000 Euro und eine Goldkette von unbekanntem Wert bekannt.

Der Polizei liegen bisher keine Hinweise auf Täter vor. Aufgrund der örtlichen und zeitlichen Nähe der Taten zueinander kann ein Zusammenhang zum jetzigen Zeitpunkt nicht ausgeschlossen werden.

Wer hat im tatbetroffenen Zeitraum in Tatortnähe verdächtige Geräusche oder Personen wahrgenommen?

Die zuständige Kriminalpolizei Pinneberg -dortiges Sachgebiet 4- bittet zur Aufklärung der Taten um Zeugenhinweise, die unter der Rufnummer 04101-202-0 oder per E-Mail an SG4.Pinneberg.KI@polizei.landsh.de entgegengenommen werden.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell