Polizei Dortmund

POL-DO: Polizei Dortmund sucht Zeugen nach Raub in Dortmund-Huckarde

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0579

Samstagnacht (15. Juni 2024) raubte ein bislang unbekannter Tatverdächtiger einer Dortmunderin gegen 2:30 Uhr ihre Einkaufstüte mit Saftflaschen. Zuvor verhielt er sich der jungen Frau und ihren Freundinnen gegenüber aggressiv. Die Polizei Dortmund sucht jetzt Zeugen.

Ersten Erkenntnissen zufolge hielten sich die drei Frauen (20, 22 und 20 Jahre alt) in einer Lokalität in Dortmund-Huckarde auf. Als sie diese gegen Mitternacht verließen, trafen sie auf den bislang unbekannten Tatverdächtigen. Das Trio kam mit dem Mann ins Gespräch, als dieser sodann versuchte, die Handtasche von einer der 20-Jährigen zu entreißen. Als dies nicht gelang, riss er die Einkaufstüte der Dortmunderin aus ihrer der Hand. Der Unbekannte flüchtete auf der Varziner Straße in Richtung Norden.

Der Mann wird wie folgt beschrieben:

- Ca. 1,70-1,80m groß - Schwarze kurze Haare mit einem sog. "Boxerschnitt" - Schwarzer Jogginganzug, bei dem das rechte Hosenbein hochgekrempelt war

Zeugen melden sich bitte bei der Kriminalwache Dortmund unter Tel.: 0231/132-7441.

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell