POL-AA: Ostalbkreis: Diebstahl - Unfallflucht - Sonstiges

Aalen (ots) - Aalen: Fahrradfahrer fährt auf PKW auf Ein 40-jähriger Fahrradfahrer befuhr am Mittwoch, gegen 6:50 Uhr, die Bahnhofstraße in Richtung ZOB. An der Einmündung zur Wilhelm-Zapf-Straße übersah er, dass ein vor ihm fahrender 61-jähriger Skoda-Fahrer sein Fahrzeug abbremste. Infolgedessen fuhr der 40-Jährige mit seinem Fahrzeug auf den Skoda auf und verursachte einen Schaden in Höhe von rund 1000 Euro. ...

mehr