Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Aggressiver Ladendieb verletzt zwei Polizisten

Aalen (ots)

Gemeinsame Pressemeldung der Staatsanwaltschaft Heilbronn - Außenstelle Schwäbisch Hall und des Polizeipräsidiums Aalen

Schwäbisch Hall: Aggressiver Ladendieb verletzt zwei Polizisten

Am Mittwoch gegen 9:15 Uhr wurde ein 31-jähriger Mann in einem Lebensmittelgeschäft in Schwäbisch Hall bei einem Diebstahl von zwei Schnapsfläschchen im Wert von knapp 4 Euro vom Personal auf frischer Tat ertappt. Als die alarmierten Polizisten vor Ort eintrafen, zeigte sich der Mann sehr aggressiv und verweigerte jegliche Kooperation. Als ihm aufgrund seines Verhaltens Handschließen angelegt werden sollten, schlug und trat der Mann einer Polizistin ins Gesicht. Obwohl von Seiten der Polizeibeamten sodann Pfefferspray gegen ihn eingesetzt wurde, setzte er seine Widerstandshandlungen fort und schlug und trat mehrfach in Richtung der beiden Beamten. Erst als weitere Polizisten vor Ort eintrafen, konnte der Mann schließlich unter Kontrolle gebracht werden. Sowohl die Polizistin als auch ihr Streifenkollege wurden durch die Widerstandshandlungen des Ladendiebs verletzt. Die Polizistin musste zu weiteren Untersuchungen in ein Krankenhaus eingeliefert werden und konnte ihren Dienst nicht fortsetzen. Der 31-jährige rumänische Staatsangehörige wurde nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Heilbronn vorläufig festgenommen und wird am Donnerstag einem Haftrichter vorgeführt.

Der Fall reiht sich in die alarmierende Gewaltbereitschaft gegen Polizeibeamte ein. Die Fallzahlen des letzten Jahres in diesem Bereich beim Polizeipräsidium Aalen bewegen sich auf dem höchsten Wert im Zehnjahresvergleich und stiegen um 7,4% auf 393 Fälle. Sie dokumentieren eine enorme Respektlosigkeit und Aggressionsbereitschaft gegenüber eingesetzten Polizeibeamten. Die Polizeiliche Kriminalstatistik zeigt, dass Widerstand bzw. Gewalt gegen Polizeikräfte ein Dauerphänomen bleiben. Insgesamt fielen 985 Polizisten im Jahr 2023 strafbaren Handlungen zum Opfer, wobei 179 Polizeibeamte durch die Angriffe verletzt wurden, was bedeutet, dass im Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums Aalen etwa jeden zweiten Tag eine Polizistin oder ein Polizist nicht mehr gesund zu seiner Familie nach Hause zurückkehrt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell