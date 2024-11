Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Unfälle und Unfallfluchten, Sachbeschädigung, Alkoholfahrt

Aalen (ots)

Backnang: Alkoholisiert unterwegs

Am Donnerstag gegen 00:15 Uhr wurde ein 44-jähriger Peugeot-Fahrer in der Eichendorffstraße einer Verkehrskontrolle unterzogen. Dabei bemerkten die Polizeibeamten deutlichen Alkoholgeruch im Fahrzeug. Im Rahmen eines Alkoholtests stellte sich heraus, dass der 44-Jährige mit über 1,2 Promille am Straßenverkehr teilnahm. Seinen Führerschein musste der Autofahrer sofort abgeben und sich einer Blutentnahme unterziehen.

Backnang: Seitenspiegel beschädigt

Etwa 500 Euro Schaden hinterließ ein unbekannter Unfallverursacher am Mittwoch gegen 21:45 Uhr in der Stuttgarter Straße. Der unbekannte Verkehrsteilnehmer beschädigte beim Vorbeifahren den Seitenspiegel eines dort geparkten Audis und entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Backnang unter der Telefonnummer 07191 9090 entgegen.

Spiegelberg: Fußgänger übersehen

Am Mittwochabend, gegen 18:25 Uhr befuhr eine 63-jährige Opel-Fahrerin die Grosshöchberger Straße. Dabei übersah die Autofahrerin eine 55-jährige Fußgängerin, welche die Fahrbahn überquerte. Es kam zum Unfall, bei dem sich die Fußgängerin leicht verletzte. Sie wurde ins Krankenhaus gebracht. Am Fahrzeug entstand Sachschaden von etwa 500 Euro. Die Unfallermittlungen führt das Polizeirevier Backnang.

Oppenweiler: Kurve geschnitten

Am Mittwoch gegen 14:30 Uhr bog ein 49-Jähriger mit seinem BMW von der Bahnhofstraße kommend in die Talstraße ein. Dabei schnitt er die Kurve und touchierte den Kia eines 47-Jährigen. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden von insgesamt etwa 7.500 Euro.

Fellbach: Unfall mit Linienbus

Am Mittwoch gegen 17:30 Uhr streifte ein 45-jähriger Busfahrer im Bereich der Bahnhofstraße / Maiklerstraße einen dort geparkten Mercedes. Er verursachte dadurch am Pkw einen Sachschaden von etwa 10.000 Euro. Der Busfahrer fuhr zunächst weiter und kümmerte sich nicht um den Unfall. Gegen 18:15 Uhr kam der 45-Jährige Busfahrer zwar an die Unfallstelle zurück, trotzdem muss er sich nun wegen Unfallflucht verantworten. Am Linienbus entstand ein Sachschaden von ca. 2000 Euro.

Schwaikheim: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Ein bisher unbekannter Fahrer eines VW Golf beschädigte am Mittwoch gegen 18:10 Uhr in der Seitenstraße einen geparkten Skoda und fuhr danach unerlaubt weiter. Der Schaden am Skoda wird auf 500 Euro geschätzt. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Winnenden unter der Telefonnummer 07195 6940 entgegen.

Welzheim: Auto zerkratzt

Zwischen Montagnachmittag und Mittwochvormittag wurde in der Murrhardter Straße ein geparkter Pkw im Bereich der Beifahrerseite zerkratzt. Der entstandene Schaden beläuft sich auf ungefähr 1000 Euro. Zeugenhinweise nimmt der Polizeiposten Welzheim unter der Telefonnummer 07182 92810 entgegen.

Plüderhausen: Betrunken Unfall verursacht

Ein 48 Jahre alter Autofahrer befuhr am Mittwochabend gegen 18:25 Uhr mit seinem Hyundai die B29 in Richtung Stuttgart. Kurz vor der Ausfahrt Plüderhausen bemerkte er zu spät, dass der vor ihm fahrende 55-jährige Skoda-Fahrer verkehrsbedingt bremsen musste und fuhr diesem auf. Beide Pkw wurden hierbei beschädigt. Bei der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass der Unfallverursacher unter Alkoholeinfluss stand, ein Alco-Test ergab einen Wert von 1,2 Promille. Dem 48-Jährigen wurde anschließend eine Blutprobe entnommen, sein Führerschein wurde einbehalten.

