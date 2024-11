Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Unfallflucht - Reifen zerstochen - Versuchter Pkw-Diebstahl

Aalen (ots)

Ellwangen: Unfallflucht

Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte am Dienstag zwischen 8:05 Uhr und 15:25 Uhr einen VW, der in einem Parkhaus in der Freigasse abgestellt war. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Zeugen, welche den Vorfall beobachtet haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Ellwangen unter der Nummer 07961 930-0 zu melden.

Ellwangen: Reifen zerstochen

An einem Audi, der zwischen Dienstagmittag und Mittwochmorgen in der Magdeburger Straße abgestellt war, wurden in dieser Zeit alle vier Reifen zerstochen. Hinweise auf den oder die Verursacher nimmt das Polizeirevier Ellwangen unter der Rufnummer 07961 930-0 entgegen.

Aalen: Versuchter Pkw-Diebstahl

Zwischen Donnerstagnachmittag und Freitagmorgen machte sich ein Unbekannter an einem, in einer Hofeinfahrt im Remsweg geparkten, VW zu schaffen. Dabei öffnete er die Tür auf bislang unbekannte Weise und versuchte das Fahrzeug mit Hilfe eines Werkzeuges zu starten. Als dies misslang, entfernte er sich von der Örtlichkeit. Zeugen, denen verdächtige Personen aufgefallen sind, werden gebeten, sich unter Tel.: 07361/5240 beim Polizeirevier Aalen zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell