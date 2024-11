Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Sexuelle Belästigung im Linienbus - Parkendes Fahrzeug beschädigt

Aalen (ots)

Schwäbisch Hall: Sexuelle Belästigung im Linienbus

Am Dienstag gegen 13.05 Uhr kam es in einem Stadtbus der Linie 2, zwischen den Haltestellen Alfred-Leikam-Straße und Karl-Kurz-Straße, zu einer sexuellen Belästigung zum Nachteil einer jungen Frau. Die 20-Jährige wurde von einem Mann unsittlich berührt und gestreichelt. Am Bahnhof Hessental (Karl-Kurz-Straße) stieg sie aus dem Bus aus. Der bislang unbekannte Mann der folgendermaßen beschrieben wird, blieb weiterhin im Bus der Linie 2 sitzen: Etwa 35 Jahre alt, ca. 175-180 cm groß, schwarze, seitlich rasierte, nach hinten gegelte Haare, Drei-Tage-Bart, dunkelbraune Augen und buschige Augenbrauen. Er war mit einer hellblauen Straight-Jeans, einem schwarzem T-Shirt sowie einer schwarzen Jeansjacke bekleidet. Die Polizei in Schwäbisch Hall bittet Zeugen des Vorfalls bzw. Personen, die Angaben zu dem Unbekannten machen können oder wissen an welcher Haltestation dieser ausgestiegen ist, sich unter der Telefonnummer 0791 / 4000 zu melden.

Blaufelden: Parkendes Fahrzeug beschädigt

Ein Volvo V40, der am Montag zwischen 15.10 Uhr und 15:20 Uhr auf dem Parkplatz eines Discounters in der Schrozberger Straße abgestellt war, wurde in dieser Zeit von einem anderen Verkehrsteilnehmer beschädigt. Ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von etwa 1000 Euro zu kümmern, entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise erbittet das Polizeirevier Crailsheim unter der Rufnummer 07951 4800

