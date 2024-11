Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Einbruch in Wohnhaus und Verkehrsunfall

Aalen (ots)

Aspach: Einbruch in Wohnhaus

Am Dienstag zwischen 18 Uhr und 18:15 Uhr verschaffte sich ein Dieb Zugang zu einem Wohnhaus in der Grießbergstraße. Dort entwendete er Schmuck in noch unbekanntem Wert. Hinweise zum noch unbekannten Einbrecher nimmt das Polizeirevier Backnang unter der Telefonnummer 07191 9090 entgegen.

Backnang: Verkehrsunfall

Am Dienstagvormittag gegen 08:25 Uhr befuhr eine 49-jährige VW-Fahrerin die Straße Im Kelteracker in Richtung Kieshofstraße. An der Kreuzung zur Wilhelm-Föll-Straße übersah sie eine vorfahrtsberechtigte 58-jährige Audi-Fahrerin, welche von der Wilhelm-Föll-Straße nach rehcts in die Kieshofstraße abbiegen wollte. Es kam zum Zusammenstoß zwischen den beiden Fahrzeugen. Hierbei entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 8000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell