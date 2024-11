Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Unfälle und zerkratzter VW

Aalen (ots)

Winnenden: Vollsperrung nach Unfall

Drei Leichtverletzte und rund 135.000 Euro Schaden sind die Folgen eines Unfalls, der sich am Dienstagabend auf der L1140 ereignete. Die Landesstraße war in der Folge bis 23 Uhr vollgesperrt. Ein 19-Jähriger fuhr gegen 19.15 Uhr mit seinem Honda von Winnenden in Richtung Schwaikheim. Hierbei war er zu schnell unterwegs, sodass er die Kontrolle über seinen Wagen verlor und auf die Gegenfahrspur geriet. Ein ihm entgegenkommender 40 Jahre alter Porsche-Fahrer versuchte noch auszuweichen, konnte einen Zusammenstoß aber nicht mehr verhindern. Beide Fahrer sowie ein 22 Jahre alter Beifahrer im Honda wurden leicht verletzt. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden, sie wurden jeweils abgeschleppt.

Weinstadt: Unfallflucht

Zwischen Samstagnachmittag und Dienstagmorgen beschädigte ein unbekannter Verursacher das Reklameschild eines Ladengeschäftes in der Strümpfelbacher Straße. Dieser flüchtete und hinterließ mehrere hundert Euro schaden. Hinweise nimmt das Polizeirevier Waiblingen unter Telefon 07151/950422 entgegen.

Waiblingen: VW zerkratzt

Rund 1000 Schaden verursachte ein Unbekannter, der zwischen Samstagabend und Dienstagmorgen einen VW zerkratzte. Dieser stand in der Straße Blütenäcker. Hinweise nimmt das Polizeirevier Waiblingen unter Telefon 07151/950422 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell